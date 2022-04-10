Деякі небайдужі люди підходили, щоб допомогти. Але російські окупанти стріляли у них.

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Під мертвих російські загарбники підкладали вибухівку

Ось чому мої діти 36 днів були під завалами,

– розповіла жінка.

Біля Бучі знайшли ще одну братську могилу

Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова 10 квітня повідомила, що у населеному пункті Бузова біля Бучі знайшли ще одну братську могилу. Там лежать тіла десятків вбитих та закатованих українців.

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