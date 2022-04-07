Тела из могил во дворах Ирпеня эксгумируют и перезахоронят на кладбище, – мэр Маркушин
7 апреля 2022 , 08:54Читати новину українською
В Ирпене во дворах жилых домов – могилы убитых россиянами украинцев. Власти говорят, что людей перезахоронят.
Будут делать эксгумацию и хоронить людей на кладбище. Об этом заявил мэр Ирпеня Александр Маркушин.
Важно Люди разжигают костер возле домов: болезненный репортаж с Киевщины после бегства россиян
Личности погибших установят, поскольку соседи называют их имена и фамилии. Кроме того, проведут экспертизу ДНК.
Город восстанавливают
Мэр добавил, что коммунальщики убирают город и работают над восстановлением инфраструктуры. В результате действий оккупантов 50% Ирпеня разрушены.
Хотя через неделю уже будут проездными дороги. Однако Маркушин подчеркнул, что возвращаться следует тогда, когда восстановят свет и воду.
Смотрите больше – Кадры освобожденного Ирпеня: