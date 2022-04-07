Тела из могил во дворах Ирпеня эксгумируют и перезахоронят на кладбище, – мэр Маркушин

В Ирпене во дворах жилых домов – могилы убитых россиянами украинцев. Власти говорят, что людей перезахоронят.

Будут делать эксгумацию и хоронить людей на кладбище. Об этом заявил мэр Ирпеня Александр Маркушин.

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Личности погибших установят, поскольку соседи называют их имена и фамилии. Кроме того, проведут экспертизу ДНК.

Город восстанавливают

Мэр добавил, что коммунальщики убирают город и работают над восстановлением инфраструктуры. В результате действий оккупантов 50% Ирпеня разрушены.

Хотя через неделю уже будут проездными дороги. Однако Маркушин подчеркнул, что возвращаться следует тогда, когда восстановят свет и воду.

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