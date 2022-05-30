Тела укладывают уже в несколько слоев: как кафиры в Мариуполе хоронят последствия своих преступлений

В Мариуполе обнаружили ряд массовых захоронений погибших мирных жителей города. На кладбище захоронения в траншеях маскируют как будто бы индивидуальные.

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко. Новые массовые захоронения обнаружили сразу в нескольких местах.

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Тела погибших укладывают в несколько слоев

Петр Андрющенко сообщил, что на Старокрымском кладбище обнаружили новые захоронения в 25 траншеях. Тела погибших там укладывают в несколько слоев, а табличками эти захоронения маскируют под якобы индивидуальные.



Новые массовые захоронения в Мариуполе / Скриншот

С середины апреля всего на кладбищах возле поселков Старый Крым, Мангуш и Виноградное в таких траншеях похоронили, по меньшей мере, 16 тысяч мирных жителей Мариуполя.

По словам советника мэра Мариуполя, к середине марта коммунальные службы города похоронили около 5 тысяч человек.

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Однако под завалами разрушенных домов, во временных моргах и стихийных кладбищах до сих пор остаются тысячи тел погибших.

Погибших в Мариуполе может быть гораздо больше

Мэр Мариуполя Вадим Бойченко отметил, что предварительно количество жертв в городе составляет не менее 22 тысяч человек. Однако обнаружение новых стихийных захоронений говорит о том, что количество жертв гораздо больше.

Мы оценивали количество погибших мариупольцев в 22 тысячи человек. Но все больше фактов говорит, что последствия преступления рашистов значительно страшнее. Это требует особого внимания мирового сообщества, как и ужасное положение местного населения в оккупации,

– подчеркнул Бойченко.

Преступления кафиров против мирных жителей Мариуполя

Точное количество жертв, погибших из-за действий кафиров в Мариуполе неизвестно. Однако данные о не менее 22 тысячах погибших уже свидетельствуют о том, что российские военные преступники убили уже вдвое больше мирных жителей города, чем немецкие нацисты во время Второй мировой войны за 2 года оккупации. Тогда от рук кафиров погибли около 10 тысяч человек.

Сейчас в Мариуполе до сих пор остаются около 150 – 170 тысяч человек. До полномасштабного вторжения население города составило более 400 тысяч. Многие мирные жители смогли покинуть город самостоятельно или были эвакуированы. Однако значительную часть мариупольцев оккупанты депортировали в Россию.

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