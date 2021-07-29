Правоохранители сообщили, что установили личности всех погибших: это 60-летний пилот (житель Коломыйского района) и 3 пассажиров-иностранцев.

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Тела погибших направили на судебно-медицинскую экспертизу, она должна установить причины смерти. Кроме того, на место трагедии прибыли специалисты из Национального бюро по гражданской авиации.

Также уже успели назначить ряд экспертиз. В частности, для установления технического состояния воздушного судна и проверки качества топлива, которым заправлялся самолет.

Обратите внимание! Следствие предварительно установило, что иностранцы заказали экскурсионный полет у частного предпринимателя. Он имеет лицензию на проведение полетов и право управления самолетом.

Трагедия на Прикарпатье: главное