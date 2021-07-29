Правоохоронці повідомили, що встановили особи усіх загиблих: це 60-річний пілот (житель Коломийського району) та 3 пасажирів-іноземців.

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Тіла загиблих направили на судово-медичну експертизу, вона має встановити причини смерті. Окрім того, на місце трагедії прибули фахівці з Національного бюро з цивільної авіації.

Також вже встигли призначити низку експертиз. Зокрема, для встановлення технічного стану повітряного судна та перевірки якості палива, яким заправлявся літак.

Зауважте! Слідство попередньо встановило, що іноземці замовили екскурсійний політ у приватного підприємця. Він має ліцензію на проведення польотів та право керування літаком.

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