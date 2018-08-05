Тела российских журналистов доставили в Москву

Тела трех российских журналистов доставили в ночь на воскресенье в Москву. Самолет из Парижа, куда их сначала доставили из Африки, приземлился в аэропорту Шереметьево. Их должны осмотреть сотрудники Следственного комитета России.

Об этом сообщает "Интерфакс".

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Трое журналистов Орхан Джемаль, Александр Расторгуев и Кирилл Радченко были убиты во время рабочей командировки в Центральноафриканской Республике. Они расследовали деятельность российских наемников. В частности частной военной компании Вагнера". Их тела и расстрелянное авто нашли еще в начале недели сотрудники миссии ООН просто на дороге.

Официальная Москва вначале не признавала, что убиты граждане России, а ныне в МИД заявляют, что трех медийщиков убили неизвестные, которые хотели их ограбить. Зато коллеги-журналисты из международных изданий называют сразу несколько версий.

Первая – они поплатились жизнью за попытку попасть на военную базу наемников "Вагнера". Другая – они нарушили правила передвижения по местности и наткнулись на вооруженных людей. Известно, что местный водитель машины журналистов выжил. Где он сейчас не известно. Коллеги погибших заявили, что в последних поездках он вызвал подозрение и мог отклониться от маршрута.

Напомним, в Центральной Африканской Республике было убито российского журналиста Орхана Джемаля, оператора Кирилла Радченко и режиссера Александра Расторгуева.