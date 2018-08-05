Тіла російських журналістів доставили в Москву

Тіла трьох російських журналістів доставили проти ночі неділі у Москву. Літак із Парижа, куди їх спочатку доставили з Африки, приземлився в аеропорту Шереметьєво. Їх мають оглянути співробітники Слідчого комітету Росії.

Про це повідомляє "Интерфакс".

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Троє журналістів Орхан Джемаль, Олександр Расторгуєв і Кирило Радченко були вбиті під час робочого відрядження у Центральноафриканській Республіці. Вони розслідували діяльність російських найманців. Зокрема приватної військової компанії "Вагнера". Їх тіла та розстріляне авто знайшли ще на початку тижня співробітники місії ООН просто на дорозі.

Москва спочатку не визнавала, що вбиті громадяни Росії, а нині в МЗС заявляють, що трьох медійників вбили невідомі, які хотіли їх пограбувати. Натомість, колеги-журналісти з міжнародних видань називають одразу кілька версій.

Перша – вони поплатилися життям через спробу потрапити на військову базу найманців "Вагнера". Інша – вони порушили правила пересування по місцевості і натрапили на озброєних людей. Відомо, що місцевий водій машини журналістів вижив. Де він зараз не відомо. Колеги загиблих заявили, що в останніх поїздках він викликав підозру і міг відхилитись від маршруту.

Нагадаємо, у Центральній Африканській Республіці було вбито російського журналіста Орхана Джемаля, оператора Кирила Радченка та режисера Олександра Расторгуєва.