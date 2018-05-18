Тела умерших крымских татар выбрасывали прямо из вагонов, — Бариев

В 1944 году советская власть назвала крымских татар предателями и принудительно выселяла их из своих домов. Около 200 тысяч человек как скот в товарных вагонах вывезли на Урал и Азию. По официальным данным, каждый четвертый погиб в пути.

Эти события коснулись и моей семьи, в том числе и моих родителей. Мою маму в шестилетнем возрасте вместе с моей бабушкой два месяца перевозили со станции Курман в Ферганскую область, рассказал член Меджлиса крымскотатарского народа Эскендер Бариев в прямом эфире 24 канала.

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Он рассказал про детские воспоминания мамы, а именно это нехватка воздуха в вагонах, было так много народу, что детей специально поднимали выше, чтобы подышали воздухом.

Моя мать вспоминает, как увидела через окно вагона цветущую сирень и в этот момент ей казалось, что они проезжали Украину, – отметил Бариев.

Эскендер Бариев вспоминает рассказы мамы о том, как умирали люди в вагонах и их просто выбрасывали, ведь хранить тела умерших было запрещено.

"Моя бабушка была высококвалифицированным врачом и именно поэтому они не умерли от голода. В городах, куда их депортировали, не было врачей и люди ходили к бабушке за помощью и благодарили едой, – рассказал член Меджлиса крымскотатарского народа.

Напомним, что жизнь 191 тысячи крымских татар разрушила советская власть во время депортации народа в 1944 году. 46% из них погибли во время принудительного отселения. А Владимир Гройсман заявил, что депортация имела катастрофические последствия для крымских татар. В течение года до завершения войны от голода, болезней и истощения погибли более 30 тысяч человек.