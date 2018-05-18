Тіла померлих кримських татар викидали просто із вагонів, — Барієв

У 1944 році радянська влада назвала кримських татар зрадниками та примусово висиляли їх зі своїх домівок. Близько 200 тисяч людей, наче худобу у товарних вагонах вивозили на Урал та Азію. За офіційними даними, кожен четвертий загинув у дорозі.

Ці події торкнулися й моєї родини, зокрема і моїх батьків. Мою маму у шестирічному віці разом з моєю бабусею два місці перевозили із станції Курман до Ферганської області, розповів член Меджлісу кримськотатарського народу Ескандер Барієв в прямому ефірі 24 Каналу.

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Він розповів, що про дитячі спогади мами, а саме це нестача повітря у вагонах, було так багато народу, що дітей спеціально піднімали вище, аби подихали повітрям.

Моя мати згадує, як побачила через віконце вагона квітучий бузок і в цей момент їй здавалось, що вони проїжджали Україну, – зазначив Барієв.

Ескадер Барієв пригадує розповіді мами про те, як вмирали люди у вагонах і їх просто викидали, адже зберігати тіла померлих було заборонено.

"Моя бабуся була висококваліфікованим лікарем і саме через це вони не померлих з голоду. У містах, куди їх депортували, не було лікарів і люди ходили до бабці за допомогою та віддячували їжею, – розповів член Меджлісу кримськотатарського народу.

Нагадаємо, що життя 191 тисячі кримських татар зруйнувала радянська влада під час депортації народу у 1944 році. 46% із них загинули під час примусового відселення. А Володимир Гройсман заявив, що депортація мала катастрофічні наслідки для кримських татар. Протягом року до завершення війни від голоду, хвороб та виснаження загинуло понад 30 тисяч людей.