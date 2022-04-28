Телефонные разговоры и SMS посреди ночи, – азовец "Волына" рассказал, как общается с Зеленским

Командир морпехов Сергей Волына, который сейчас защищает Мариуполь, рассказал о своих близких отношениях с президентом Владимиром Зеленским.

Как отметил боец "Азова", он уже в течение двух месяцев общается с украинским лидером по телефону.

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По словам Сергея Волыны, он переписывается с президентом даже ночью.

Уже в течение двух месяцев я лично общаюсь с президентом Украины, это и телефонные разговоры, и SMS посреди ночи, как настоящие друзья, которые поддерживают друг друга в сложный момент. Выходит, моя мечта сбылась, солдат и президент – друзья,

– сказал азовец.

Он подчеркнул, что давно мечтал, чтобы это произошло. Чтобы Украина была государством, где солдат – друг президента.

"А теперь, как говорит мой друг: "У нас нет времени мечтать. У нас нет мечты, у нас есть украинская цель! Мы вернем своих людей... Почему я уверен в этом? Потому что в Украине все возможно!"", – подчеркнул боец.

Он также пообещал, что морская пехота сделает невозможное возможным. И подчеркнул, что Мариуполь – это Украина.

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