Телефонные переговоры Лаврова и Помпео: известно подробности

Глава МИД Российской Федерации Сергей Лавров провел телефонный разговор с госсекретарем США Майком Помпео, во время которого обсудили вопросы двусторонних отношений.

Об этом сообщает пресс-служба МИД РФ.

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Как указывает пресс-служба, разговор состоялся по инициативе американского правительства.

Политики обсудили перспективы дальнейшего выстраивания отношений между странами с целью их нормализации на равноправной и взаимовыгодной основе.

Также обменялись мнениями по ситуации в Сирии и вокруг нее, включая возможное взаимодействие России и США вместе с другими странами по вопросу разрешения гуманитарных проблем в САР, и задачам, связанным с поддержкой усилий по продвижению денуклеаризации Корейского полуострова.