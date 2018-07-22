Телефонні переговори Лаврова та Помпео: відомо подробиці

Очільник МЗС Російської Федерації Сергій Лавров провів телефонну розмову з держсекретарем США Майком Помпео, під час якої обговорили питання двосторонніх відносин.

Про це повідомляє прес-служба МЗС РФ.

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Як зазаначає прес-служба, розмова відбулася за ініціативою американського уряду.

Політики обговорили перспективи подальшого вибудовування відносин між країнами з метою їх нормалізації на рівноправній і взаємовигідній основі.

Також обмінялись думками щодо ситуації в Сирії і навколо неї, включаючи можливу взаємодію Росії і США разом з іншими країнами з питання вирішення гуманітарних проблемам в САР, і завдання, пов'язані з підтримкою зусиль по просуванню денуклеаризації Корейського півострова.