Трампа намеренно загоняли в ловушку: что он мог просить у Путина

18 марта Дональд Трамп провел телефонный разговор с Владимиром Путиным. Однако, не все прошло так, как надеялся президент США.

Виной этому низкая дипломатическая подготовка Трампа, незнание деталей российско-украинских отношений. Такое мнение 24 Каналу высказал Юрий Романюк – председатель общественной организации "Украина в НАТО", а также предположил, что Трамп мог попросить у Путина.

Смотрите также Путин затягивает Трампа в "советскую" ловушку, а тот и рад, – Politico

Трамп уступает Путину

Романюк подчеркнул, что Трамп очень небрежно отнесся к подготовке перед переговорами с Путиным, знал мало деталей, эта легкомысленность в дипломатии была свойственна ему всегда.

"Трамп завалил этот переговорный трек, ничего не достиг, кроме, возможно, свистка хоккейного матча, который якобы ждали болельщики", – сыронизировал Романюк.

К тому же Трамп не смог выполнить даже программу минимум, а именно – обмен всех на всех. Ведь обмен 175 на 175 готовился уже давно в двусторонних контактах России и Украины.

Путин добился своего, хотя бы потому, что навязывает Трампу и Украине долговременный процедурный процесс, как подойти к мирным переговорам, к 30-дневному прекращению войны,

– подчеркнул аналитик.

Что просил Трамп

Мало того, что Трамп подошел к переговорам на очевидно более слабых позициях, он еще кое-что просил у Путина. А именно прекратить поставки ракетного вооружения хуситами в Йемене, чтобы те не обстреливали американские и британские военные корабли и танкеры. Ведь сейчас 70% торгового трафика идет не через Суэцкий канал, а обходит всю Африку, увеличивая путь на тысячи километров.

Путин намеренно поставляет оружие и платит хуситам, чтобы они охотились на американские и британские корабли, чтобы усилить свои переговорные позиции.

А это давление. Путин мог ответить: "Безусловно, мы с тобой друзья, но прекрати поставлять Украине вооружение, технику, разведывательную информацию, а я обещаю не предоставлять оружие хуситам или убедить их не обстреливать ваши корабли". Путин загнал Трампа в этот капкан,

– объяснил Романюк.

Трамп не смог проводить эти переговоры с позиции силы, например, пригрозить переводом войск США ближе к российским границам, передачей Украине ATACMS и Himars, больше разведывательной информации. И тогда бы у Путина было два выхода: или сесть за стол переговоров, или Трамп действовал бы с позиции силы.