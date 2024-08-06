Трамп пообещал не поддерживать Путина: детали телефонного разговора с Зеленским

Кандидат в президенты США Дональд Трамп пообещал президенту Украины Владимиру Зеленскому "справедливый мир". Также западные СМИ утверждают, что он заверил, что не будет поддерживать Россию.

Первым иностранным лидером, которому позвонил Трамп в конце июля, был Зеленский. СМИ говорят, что разговор прошел хорошо.

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Звонок был "посланием" республиканцам, которые выступают против помощи Украине

Трамп якобы заверил Зеленского, что это "фейковые новости", что он будет помогать Путину. При этом, по словам Politico, у Трампа было достаточно самосознания, чтобы не назвать тот телефонный звонок "идеальным". Впрочем, он был "посланием" тем республиканцам, которые выступают против помощи Украине.

В Politico также напомнили, что весной 2024 года Трамп предоставил спикеру Палаты представителей Майку Джонсону политическое прикрытие. После чего был одобрен пакет помощи Украине на 60 миллиардов долларов.

"Тот факт, что Трамп назвал это хорошим решением, означает, что его неприязнь против Зеленского – это старая новость. Поэтому популистское крыло партии было против Украины. Если Трампа нет, то их нет", – сказал бывший посол США в Украине Джон Хербст.

В издании подытожили, что таким образом победа Трампа в ноябре 2024 года не обязательно будет означать обреченность Украины или спасение Путина.

Результат остается неизвестным, и люди вокруг Трампа борются за это,

– отметили там.