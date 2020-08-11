После президентских выборов в Беларуси почти полностью отключили Интернет. Власть надеялась, что таким образом протестующие больше не смогут свободно общаться. Впрочем последним форпостом против цензуры остался Telegram.

О том, что Telegram остался едва ли не последней возможностью общения онлайн в Беларуси, отметили в социальных сетях, пишет 24 канал.

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Там отметили, что Павел Дуров создал мессенджер Telegram после "изгнания" из России. Его похвалили за то, что "в отличие от зомби Цукерберга", мессенджер не может быть закрыт диктаторами.

Сам российский программист отметил, что против цензуры в Беларуси включили все инструменты, чтобы Telegram мог оставаться доступным для большинства пользователей в этой стране.

Однако связь все еще очень нестабильна, поскольку Интернет в целой Беларуси время от времени отключается полностью,

– отметил Павел Дуров.

We enabled our anti-censorship tools in Belarus so that Telegram remained available for most users there. However, the connection is still very unstable as Internet is at times shut off completely in the country. https://t.co/eA4S6Zz36H — Pavel Durov (@durov) August 10, 2020

Хотя из-за легкой возможности блокировки мессенджеров Марка Цукерберга уже не раз критиковали, он пока от ответа удерживается. Зато свою обеспокоенность выразил Генеральный директор Viber Джамел Агауа.

Со вчерашнего дня наша платформа заблокирована в Беларуси. Наши пользователи не могут общаться со своими друзьями и родными, а мы даже не можем связаться с нашими сотрудниками через программу,

– жалуется Агауа.

Он также отметил, что программа Viber только позволяет людям беспрепятственно общаться, где бы они ни были. Мол, общение – это ключевая жизненная необходимость.

Глава Viber также сообщил, что в компании делают все возможное для того, чтобы платформа как можно скорее стала снова доступна для пользователей в Беларуси.

Коротко о проблемах с Интернетом в Беларуси: