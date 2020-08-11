Telegram – останній форпост антицензури в Білорусі: що на це каже Дуров
Після президентських виборів у Білорусі майже повністю відключили Інтернет. Влада сподівалася, що в такий спосіб протестувальники більше не матимуть можливості вільно спілкуватися. Втім останнім форпостом проти цензури залишився Telegram.
Про те, що Telegram залишився чи не останньою можливістю спілкування онлайн у Білорусі зауважили в соціальних мережах, пише 24 канал.
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Там зазначили, що Павло Дуров створив месенджер Telegram після "вигнання" з Росії. Його похвалили за те, що "на відміну від зомбі Цукерберга", месенджер не може бути закритий диктаторами.
Сам російський програміст зазначив, що проти цензури в Білорусі включили всі інструменти, щоб Telegram міг залишатися доступним для більшості користувачів у цій країні.
Однак зв'язок все ще дуже нестабільний, оскільки Інтернет у цілій Білорусі час від часу відключається повністю,
– зазначив Павло Дуров.
Хоча через легку можливість блокування месенджерів Марка Цукерберга вже не раз критикували, він поки від відповіді утримується. Натомість своє занепокоєння висловив Генеральний директор Viber Джамел Агауа.
З учорашнього дня наша платформа заблокована в Білорусі. Наші користувачі не можуть спілкуватися зі своїми друзями і рідними, а ми навіть не можемо зв'язатися з нашими співробітниками через програму,
– бідкається Агауа.
Він також наголосив, що програма Viber лише дозволяє людям безперешкодно спілкуватися, де б вони не були. Мовляв, спілкування – це ключова життєва необхідність.
Очільник Viber також повідомив, що в компанії роблять все можливе для того, щоб платформа якомога швидше стала знову доступною для користувачів в Білорусі.
Коротко про проблеми з Інтернетом у Білорусі:
- Вони почалися ввечері 9 серпня – невдовзі після завершення голосування на виборах, коли люди почали виходити на протести.
- Більшість соціальних мереж і сторінок багатьох ЗМІ були недоступними, Інтернет практично не працював, а час від часу навіть були перебої зі світлом.
- У такий спосіб білоруська влада сподівалася залишити протестувальників без засобів комунікації. Втім на заваді став Telegram – багато ЗМІ використовували для своєї роботи лише його, а ключові канали за день набирали рекордну кількість підписників.