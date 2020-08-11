Після президентських виборів у Білорусі майже повністю відключили Інтернет. Влада сподівалася, що в такий спосіб протестувальники більше не матимуть можливості вільно спілкуватися. Втім останнім форпостом проти цензури залишився Telegram.

Про те, що Telegram залишився чи не останньою можливістю спілкування онлайн у Білорусі зауважили в соціальних мережах, пише 24 канал.

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Там зазначили, що Павло Дуров створив месенджер Telegram після "вигнання" з Росії. Його похвалили за те, що "на відміну від зомбі Цукерберга", месенджер не може бути закритий диктаторами.

Сам російський програміст зазначив, що проти цензури в Білорусі включили всі інструменти, щоб Telegram міг залишатися доступним для більшості користувачів у цій країні.

Однак зв'язок все ще дуже нестабільний, оскільки Інтернет у цілій Білорусі час від часу відключається повністю,

– зазначив Павло Дуров.

We enabled our anti-censorship tools in Belarus so that Telegram remained available for most users there. However, the connection is still very unstable as Internet is at times shut off completely in the country. https://t.co/eA4S6Zz36H — Pavel Durov (@durov) August 10, 2020

Хоча через легку можливість блокування месенджерів Марка Цукерберга вже не раз критикували, він поки від відповіді утримується. Натомість своє занепокоєння висловив Генеральний директор Viber Джамел Агауа.

З учорашнього дня наша платформа заблокована в Білорусі. Наші користувачі не можуть спілкуватися зі своїми друзями і рідними, а ми навіть не можемо зв'язатися з нашими співробітниками через програму,

– бідкається Агауа.

Він також наголосив, що програма Viber лише дозволяє людям безперешкодно спілкуватися, де б вони не були. Мовляв, спілкування – це ключова життєва необхідність.

Очільник Viber також повідомив, що в компанії роблять все можливе для того, щоб платформа якомога швидше стала знову доступною для користувачів в Білорусі.

Коротко про проблеми з Інтернетом у Білорусі: