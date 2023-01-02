Слова, выложенные оккупантами: фейк о портрете Бандеры стал развлечением

В первый день 2023 Украина отмечала 114 годовщину со дня рождения Степана Бандеры. По этому случаю в сети распространили фейк новости, который вдохновил украинцев на сотни шуток и мемов.

В день рождения Бандеры сетью активно распространился "портретный" фейк. Публиковали вроде бы "скриншот" из статьи росСМИ, где говорилось, что украинцы на поле боя выложили портрет Бандеры телами российских оккупантов. 24 канал.

Обратите внимание Идеолог украинского национализма, убитый по приказу Хрущева: 114 лет со дня рождения Бандеры

Люди сразу заподозрили, что это – фотошоп. Однако все оказалось гораздо интереснее.

Воспользоваться "Папкой в пакете" может каждый желающий

На самом деле "портрет" Бандеры труппами захватчиков – результат работы телеграмм-бота "Папка в пакете". В ожидании победы каждый желающий может воспользоваться его услугами и виртуально выложить любимые слова телами оккупантов.

Кстати, в чате можно выбрать: летний или зимний фон. Как это выглядит – показываем дальше.



Красивый зимний фон / 24 канал.



Эстетический летний фон / 24 канал

В предвкушении каникул в освобожденном от оккупантов украинском Крыму разработчики обещают добавить также морской фон.

Разработчик телеграмм-бота @Fishkillerua отмечает, что "Папка в пакете" – некоммерческий проект. Как благодарность украинцев призывают донатить в благотворительный фонд "Вернись живым".