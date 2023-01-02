У день народження Бандери мережею активно поширився "портретний" фейк. Публікували начебто "скриншот" зі статті росЗМІ, де мовилося, що українці на полі бою виклали портрет Бандери тілами російських окупантів, інформує 24 канал.

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Люди відразу запідозрили, що це – фотошоп. Однак все виявилося набагато цікавіше.

Скористатися "Папка в пакєтє" може кожен охочий

Насправді "портрет" Бандери трупами загарбників – результат роботи телеграм-бота "Папка в пакєтє". В очікуванні перемоги кожен охочий може скористатися його послугами й віртуально викласти улюблені слова тілами окупантів.

До речі, у чат-боті можна обрати: літній чи зимовий фон. Як це виглядає – показуємо далі.



Красивий зимовий фон / 24 канал



Естетичний літній фон / 24 канал

Цікаво! У передчутті канікул у звільненому від окупантів українському Криму розробники обіцяють додати також морський фон.

Розробник телеграм-бота @Fishkillerua наголошує, що "Папка в пакєтє" – некомерційний проєкт. Як подяку українців закликають донатити у бладодійний фонд "Повернись живим".

Зверніть увагу! Станом на 2 січня ЗСУ відправили на концерт до Кобзона 107 440 російських окупантів. Далі – буде.