Вечером, 8 сентября, телеграм-канал сменил название и опубликовал объяснения по предыдущим постам. Все, что публиковали на канале, якобы было только для того, чтобы рассказать о ситуации в Волчанске.

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Как оправдался телеграм-канал

Владелица канала Анастасия написала, что все сообщения были ложью.

Я сейчас нахожусь в нашем городе и знаю все планы, которые "администрация" собирается "усовершенствовать". А мобилизация, как это ни печально – будет. Мужчины, уезжайте из Волчанска всеми возможными способами!

– отметила Анастасия.



Скриншот из телеграм-канала

Что было накануне

Еще 7 сентября в местном вестнике появилась информация о том, что из Омска в Волчанск и Купянск едет военная техника. Тогда же на канале поддерживали оккупантов словами "верим в россию".



Скриншот сообщения о военной технике

Кроме того, в сообщениях призывали не верить украинским новостям о контрнаступлении ВСУ.

Доверяйте армии россии! Наши ребята контролируют ситуацию, нанося точные удары,

– писали в телеграм-канале.



Скриншот сообщения

Ситуация в Харьковской области: последние новости

Украинские военные продолжают уверенно продвигаться по всей линии фронта. Как отметили в Генштабе, за последние несколько дней защитникам нашего государства на Харьковщине удалось отбросить врага на 50 километров.

Отметим, что накануне появилась информация о том, что ВСУ освободили из-под оккупации Балаклею. Вскоре ее подтвердил президент.

Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк отметил важность возвращения контроля над Купянском. По его словам, это ключевое стратегическое место. А все потому, что через город проезжают группировки вражеских войск. Кроме того, туда свозятся как боеприпасы, так и резервы.

ВСУ удалось освободить более 20 населенных пунктов, а общая площадь возвращенных территорий – 700 квадратных километров.

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