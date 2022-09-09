Ввечері, 8 вересня, телеграм-канал змінив назву та опублікував пояснення щодо попередніх постів. Все, що публікували у каналі, нібито було лише для того, щоб розповісти про ситуацію у Вовчанську.

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Як виправдався телеграм-канал

Власниця каналу Анастасія написала, що всі дописи були брехнею.

Я зараз перебуваю в нашому місті і знаю всі плани, які "адміністрація" збирається "удосконалити". А мобілізація, як це не сумно – буде. Чоловіки, їдьте з Вовчанська всіма можливими способами!
– зауважила Анастасія.


Скриншот з телеграм-каналу

Що було напередодні

Ще 7 вересня у місцевому віснику з'явилася інформація про те, що з Омська у Вовчанськ та Куп'янськ прямує військова техніка. Тоді ж у каналі підтримували окупантів словами "віримо в росію".


Скриншот повідомлення про військову техніку

Крім того, у повідомленнях закликали не вірити українським новинам про контрнаступ ЗСУ.

Довіряйте армії росії! Наші хлопці контролюють ситуацію, завдаючи точні удари,
– писали у телеграм-каналі.


Скриншот повідомлення

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