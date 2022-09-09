Ввечері, 8 вересня, телеграм-канал змінив назву та опублікував пояснення щодо попередніх постів. Все, що публікували у каналі, нібито було лише для того, щоб розповісти про ситуацію у Вовчанську.

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Як виправдався телеграм-канал

Власниця каналу Анастасія написала, що всі дописи були брехнею.

Я зараз перебуваю в нашому місті і знаю всі плани, які "адміністрація" збирається "удосконалити". А мобілізація, як це не сумно – буде. Чоловіки, їдьте з Вовчанська всіма можливими способами!

– зауважила Анастасія.



Скриншот з телеграм-каналу

Що було напередодні

Ще 7 вересня у місцевому віснику з'явилася інформація про те, що з Омська у Вовчанськ та Куп'янськ прямує військова техніка. Тоді ж у каналі підтримували окупантів словами "віримо в росію".



Скриншот повідомлення про військову техніку

Крім того, у повідомленнях закликали не вірити українським новинам про контрнаступ ЗСУ.

Довіряйте армії росії! Наші хлопці контролюють ситуацію, завдаючи точні удари,

– писали у телеграм-каналі.



Скриншот повідомлення

Ситуація на Харківщині: останні новини

Українські військові продовжують впевнено просуватися по всій лінії фронту. Як зауважили у Генштабі, упродовж кількох останніх днів захисникам нашої держави на Харківщині вдалося відкинути ворога на 50 кілометрів.

Зауважимо, що напередодні з'явилася інформація про те, що ЗСУ звільнили з-під окупації Балаклію. Невдовзі її підтвердив президент.

Радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк наголосив на важливості повернення контролю над Куп'янськом. За його словами, це ключове стратегічне місце. А все тому, що крізь місто проїжджають угруповання ворожих військ. Крім того, туди звозять як боєприпаси, так і резерви.

ЗСУ вдалося звільнити понад 20 населених пунктів, а загальна площа повернутих території – 700 квадратних кілометрів.

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