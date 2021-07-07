Два популярных телеграм-каналы о ВСУ являются российскими проектами, – Нацгвардия

В телеграме есть два популярных ресурса "НачШтаба" и "Дежурный ООС", которые рассказывают якобы про украинскую армию. Впрочем, к Вооруженным силам Украины они не имеют никакого отношения и вообще созданы рукой Кремля.

Более того, и "НачШтаба" и "Дежурный ООС" – российские проекты, созданные спецслужбами. Они даже получают деньги на рекламу на билбордах Киева.

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Телеграм-каналы продвигает Россия

Канал "НачШтаба" позиционируется как площадка, где украинские военные могут поделиться тем, что "наболело". В Нацгвардии отмечают: в обсуждениях военной службы могут фигурировать:

данные о местах дислокации воинских частей,

численность и состав подразделений,

состояние техники, вооружения.

Именно эта информация для противника на вес золота. К тому же рекламируют эти ресурсы люди с оккупированных территорий.

Ряд российских и пророссийских СМИ, лидеры мнений оккупированной части Донбасса активно рекламируют "НачШтаба" и "Дежурного ООС", что еще раз доказывает принадлежность и направленность этих ресурсов,

– сообщают в Нацгвардии.

Что пишут в этих телеграмах

У телеграм-канала "НачШтаба" почти 32 тысячи подписчиков, а у "Дежурного ООС" чуть больше 7 тысяч 400. Заметим: несмотря на украинское название паблика, все сообщения в них ведут на русском.

В довольно некорректной и высокомерный форме в телеграмме "НачШтаба" высмеивают военное руководство ВСУ и украинскую власть. При этом здесь появляются посты о единении с русской культурой и российской армией.

Один из недавних постов в саркастической манере описывает попытку самоубийства контрактника.

Каналы "НачШтаба" и "Дежурный ООС" активно рекламируют российские или пророссийские СМИ и на билбордах. Один из бордов даже расположен неподалеку от Генштаба ВСУ.