Ба більше, і "НачШтабу" і "Черговий ООС" – російські проєкти, створені спецслужбами. Вони навіть мають гроші на рекламу на білбордах Києва.

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Телеграм-канали просуває Росія

Канал "НачШтабу" позиціонується як майданчик, де українські військові можуть поділитися тим, що "наболіло". У Нацгвардії зазначають: в обговореннях військової служби можуть фігурувати:

дані про місця дислокації військових частин,

чисельність та склад підрозділів,

стан техніки, озброєння.

Саме ця інформація для противника є на вагу золота. До того ж рекламують ці ресурси люди з окупованих територій.

Низка російських та проросійських ЗМІ, лідери думок окупованої частини Донбасу активно рекламують "НачШтабу" та "Черговий ООС", що ще раз доводить приналежність та спрямованість цих ресурсів,

– повідомляють у Нацгвардії.

Що пишуть у цих телеграмах

У телеграм-каналу "НачШтабу" майже 32 тисячі підписників, а у "Чергового ООС" трохи більше 7 тисяч 400. Зауважимо: незважаючи на українські назви пабліків, усі дописи у них ведуть російською.

У досить некоректній і зверхній формі у телеграмі "НачШтабу" висміюють військове керівництво ЗСУ і українську владу. При тому тут з'являються пости про єднання з російською культурою і російською армією.

Один із нещодавніх дописів у саркастичній манері описує спробу самогубства контрактника.

Канали "НачШтабу" та "Черговий ООС" активно рекламують російські чи проросійські ЗМІ та на білбордах. Один із бордів навіть розташований неподалік від Генштабу ЗСУ.