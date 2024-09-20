Об этом заявил секретарь СНБО Александр Литвиненко, а его объяснения опубликовали на фейсбук-странице ведомства. Литвиненко добавил, что ограничения не распространяются на официальные каналы органов государственной власти.

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В СНБО объяснили ограничения по телеграму

Литвиненко пояснил, что 19 сентября на заседании НКЦК рассматривали вопрос использования телеграмма. Тогда были даны рекомендации ограничить использование приложения.

По результатам совещания рекомендовано ограничить использование функции мессенджера Telegram для служебной переписки со служебной целью и на служебных устройствах. Решение НКЦК имеет рекомендательный характер для правительства, однако не касается официальных телеграм-каналов органов государственной власти,

– отметили в СНБО.

Ранее в СНБО сообщили, что Национальный координационный центр кибербезопасности Украины принял решение ограничить использование Telegram из-за возможного доступа российских спецслужб к личной переписке пользователей. Ограничения будут применены к органам государственной власти, военных формирований, объектов критической инфраструктуры и других ключевых структур.

Кроме того, в ГУР МОУ предоставили доказательства, что российские спецслужбы имеют доступ к личным перепискам и персональным данным пользователей мессенджера.