Про це заявив секретар РНБО Олександр Литвиненко, а його пояснення опублікували на фейсбук-сторінці відомства. Литвиненко додав, що обмеження не поширюються на офіційні канали органів державної влади.

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У РНБО пояснили обмеження щодо телеграму

Литвиненко пояснив, що 19 вересня на засіданні НКЦК розглядали питання використання телеграму. Тоді були надані рекомендації обмежити використання застосунку.

За результатами наради рекомендовано обмежити використання функції месенджера Telegram для службового листування зі службовою метою та на службових пристроях. Рішення НКЦК має рекомендаційний характер для Уряду, проте не стосується офіційних телеграм-каналів органів державної влади,

– наголосили в РНБО.

Раніше в РНБО повідомили, що Національний координаційний центр кібербезпеки України прийняв рішення обмежити використання Telegram через можливий доступ російських спецслужб до особистого листування користувачів. Обмеження будуть застосовані до органів державної влади, військових формувань, об'єктів критичної інфраструктури та інших ключових структур.

Крім того, у ГУР МОУ надали докази, що російські спецслужби мають доступ до особистих листувань і персональних даних користувачів месенджера.