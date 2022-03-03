Телеканал "Дождь" в России прекратит работать

Российская преступная власть пытается скрыть количество жертв в войне с Украиной и правду о захватнической политике. Из-за этого прекращают работать СМИ, которые якобы считаются оппозиционными.

Телеканал "Дождь" 3 марта сообщил, что временно прекратит работу. Руководство канала заявило, что им нужно набраться сил.

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"Нам нужны силы, чтобы отдохнуть и понять, как работать дальше. Мы очень надеемся, что мы вернемся в эфир и продолжим работу", — сказала в эфире "Дождя" гендиректор Наталья Синдеева.

Из-за военного положения

По словам Синдеевой, канал сам принял решение остановить работу. Она подчеркнула, что это из-за закона о военном положении, который могут принять российские власти.

Или же мы будем рассказывать о прекрасных выставках, фейерверках, не знаю, о чем. Мы очень надеемся, что вернемся в эфир,

– рассказала гендиректор.

Телеканал "Дождь" прекратил работу: смотрите видео

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