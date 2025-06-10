Видео содержит кадры ландшафта и наряды местных жителей, которые не встречаются в Украине. Об этом сообщает 24 Канал.

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Американский телеканал использовал видео с Ближнего Востока в сюжете об обстреле Харькова

Американский телеканал Local10, базирующийся во Флориде, во время сюжета о массированном российском ударе по Харькову в ночь на 7 июня использовал видео, которое не имеет никакого отношения к Украине.

В материале ведущая зачитывала заявление мэра Харькова Игоря Терехова, который описал обстрел как самый мощный за весь период полномасштабной войны.

На экране при этом была надпись "Украина" для обозначения места происшествия, однако визуальный ряд явно не соответствовал пейзажам Украины.

Американский телеканал выдал видео с Ближнего Востока за кадры обстрела Харькова: смотрите видео

На видео видно пустынный ландшафт в городе и архитектуру, которые не встречаются в Украине, особенно в Харькове. Более того, все женщины на видео были одеты в хиджаб, что явно свидетельствует о мусульманской культуре в настоящей локации снятого видео.

Напомним, Харьков 7 июня подвергся самой масштабной российской атаке с начала войны, в городе прогремело 55 взрывов, оккупанты атаковали 3 видами вооружения.