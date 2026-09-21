Ведущие телеканалы США объявили бойкот Трампу и подают на него в суд

Ведущие телевизионные сети США приостановили совместное освещение мероприятий с участием президента Дональда Трампа в знак протеста против ограничения свободы прессы. Решение было принято после того, как Белый дом запретил доступ журналистам CNN, MS NOW и Politico, обвинив их в распространении фейков.

К совместному решению о приостановке работы в составе пула присоединились FOX News Media, ABC News, CBS News, CNN и NBC News.

Что известно о бойкоте Трампа в США?

Телеканалы обнародовали совместное заявление, в котором подчеркнули недопустимость давления со стороны администрации президента на независимые СМИ.

Общественность жизненно заинтересована в получении точной, независимой информации о своем правительстве. Ни одна администрация не должна ограничивать деятельность СМИ только потому, что ей не нравится их освещение событий,

– говорится в заявлении представителей телепула.

В то же время CNN, MS NOW и Politico объявили о намерении подать судебный иск против действий Белого дома. Журналисты стремятся защитить свои права, гарантированные Первой поправкой к Конституции США, и остановить вмешательство правительства в работу прессы.

Трампа транслируют без звука: смотрите видео

Реакция Трампа и судебный иск

В ответ Дональд Трамп опубликовал пост в сети Truth Social, где опроверг обвинения в давлении на свободу слова. Он подчеркнул, что его администрация борется не со свободной прессой, а с дезинформацией.

Это коррумпировано, целенаправленно, всеобъемлюще, полностью скоординировано и абсолютно выходит из-под контроля. Это угроза нашей национальной безопасности, и это должно быть остановлено немедленно,

– заявил американский президент.

Столетняя традиция пула под угрозой

Практика ротационного пула существует в США почти столетие, начиная со времен президентства Франклина Делано Рузвельта. Журналисты по очереди освещают события с участием главы государства и делятся видеоматериалами и цитатами с другими СМИ.

В понедельник, 21 сентября, по ротации именно репортеры CNN должны были освещать участие Трампа в Генеральной Ассамблее ООН. Остальные члены пула отказались заменить коллег на этом мероприятии, что лишило телеканалы возможности вести прямые трансляции с выступления президента в Нью-Йорке.

Напомним в этом контексте о других случаях конфликтных ситуаций между главой Белого дома и представителями СМИ. Ранее мы писали о том, что Дональд Трамп во время интервью поссорился с ведущей Кристен Велкер. Американский лидер обвинил журналистку в предвзятости и раскритиковал ведущие телеканалы Соединенных Штатов.

Отдельный инцидент произошел на борту Air Force One во время сессии вопросов и ответов. Трамп назвал журналистку Bloomberg "свинкой", когда она задала ему вопрос по делу Джеффри Эпштейна. Такая резкая реакция американского президента вызвала критику.