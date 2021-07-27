Борьба за финансирование Hubble: сколько потратили на выдающийся космический проект

В конце XX века на околоземную орбиту запустили уникальную орбитальную обсерваторию. Она успешно проработала более 30 лет, и с ее помощью ученым удалось совершить много важных наблюдений.

Станция стала крупнейшей среди космических обсерваторий XX столетия. В то же время она вошла в историю благодаря невероятным фото космического пространства, которые были сделаны во время многочисленных экспедиций.

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Попытки NASA создать ОАО

После Второй мировой войны стремительно начала развиваться космическая Астрономия. Уже в 1962 году для исследований Солнца, в рамках программы "Ариэль", орбитальный телескоп запустила Великобритания.

Через 4 года запустить орбитальную обсерваторию удалось и NASA. Первый аппарат получил название орбитальная астрономическая обсерватория, больше известная под сокращенным названием ОАО-1.

Однако эта миссия не получила значительного успеха, поскольку уже через 3 дня после старта у станции отказали аккумуляторы. В 1968 году NASA повторили попытку и на орбиту вывели ОАО-2, которая выполняла наблюдения ультрафиолетового излучения звезд и галактик. Она просуществовала вплоть до 1972 года, превысив срок эксплуатации на год.



В 1968 году на орбиту вывели ОАО-2 / Фото NASA

Проектирование большого орбитального телескопа

В то же время в NASA активно работали над проектированием большого орбитального телескопа. Для этого было создано 2 комитета:

первый занимался изучением и планированием технических аспектов;

второй – разрабатывал программы научных исследований.

Однако такой проект требовал больших финансовых затрат. Конгресс США сначала существенно раскритиковал и уменьшил смету, а впоследствии, благодаря вмешательству президента Форда и его программы сокращений бюджета, и вовсе отменил финансирование.

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Тогда астрономам пришлось серьезно бороться за свою возможность на запланированное исследование. Ученые лично убеждали отдельных сенаторов и конгрессменов в необходимости воплощения проекта, в конце концов, им это частично удалось. По крайней мере половину денег на построение телескопа Конгресс согласился выделить. Остальное – ученые были вынуждены искать.

Сколько потратили на проектирование космической обсерватории

Так была принята кооперация с Европейским космическим агентством. Работы по проектированиею крупнейшей космической обсерватории начались в 1978 году, а ее запуск планировали уже через 5 лет. В начале 1980-х годов телескоп получил и свое название. Выдающийся аппарат решили посвятить американскому астроному и исследователю галактик Эдвину Габблу.

Запустить телескоп вовремя исследователям не удалось. Постоянные осложнения в работе и рост расходов каждый раз откладывали дату вывода Hubble на орбиту. По состоянию на 1986 год сумма расходов пересекла 1 миллиард 175 миллионов долларов США. В том же году произошла еще одна непланированная отсрочка запуска. Причиной этого стала катастрофа шаттла Challenger.



Шатл Discovery вывел Hubble на орбиту / Фото NASA

Эта авария дала ученым еще несколько дополнительных лет для устранения всех возможных неполадок телескопа. В конце концов 24 апреля 1990 года стартовал шаттл Discovery, который уже на следующий день вывел Hubble на орбиту. Тогда общая сумма потраченная на проектирование составила 2,5 миллиарда долларов.

Первый дефект телескопа Hubble

Несмотря на достаточное количество времени и удачный запуск, первый серьезный дефект телескопа обнаружили очень быстро. Полученные изображения показали, что оптическая система Hubble далека от того уровня, который ожидали ученые.

Причиной некачественных изображений была неправильная форма главного зеркала. Отклонение от необходимой формы составляло всего 2 микрометра, однако последствия этой погрешности были критическими. Почти все запланированные космические программы оказались под угрозой срыва.



Работа с телескопом перед первой экспедицией / Фото Wikimedia Commons

Ученые сразу взялись за поиск решения этой проблемы. Первая техническая миссия была запланирована на 1993 год, поэтому до этого времени было необходимо придумать лучший вариант для исправления соответствующего недостатка. Несмотря на то, что для телескопа разработали запасное зеркало, заменить его в космосе было нереально, а снять телескоп с орбиты – слишком долго и дорого.

Тогда приняли решение разработать новый оптический компонент, вроде очков, который бы выполнял обратное преобразование, эквивалентное ошибке.

Выдающиеся исследования, которые сделали благодаря Hubble

Первая экспедиция по обслуживанию Hubble продолжалась со 2 по 13 декабря 1993 года. Она была одной из самых сложных за всю историю и состояла из 5 длительных выходов в открытый космос. Однако уже 31 января 1994 года в NASA сообщили об успехе этой миссии. Агентство продемонстрировало высококачественные снимки телескопа.

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Всего совершили 4 экспедиции по обслуживанию. После последней было объявлено, что Hubble будет работать на орбите до 2013 года. Тогда его уже должен был бы заменить космический телескоп James Webb, а Hubble ожидало затопления в Тихом океане. Однако эта дата, как и когда-то дата запуска телескопа, была отсрочена.

С помощью этой орбитальной станции астрономам удалось сделать много важных наблюдений. В частности, Hubble предоставил первые карты поверхности Плутона и Эриды, а также данные о планетах вне Солнечной системы.

К тому же с его помощью удалось наблюдать полярные сияния на Сатурне, Юпитере и Ганимеде, и доказать, что процесс формирования планет происходит у большинства зрение галактики Млечный Путь. Ученые смогли частично подтвердить теорию о сверхмассивные черные дыры в центрах галактик и открыть более 1500 новых галактик.

Спрос на работу выдающегося телескопа

Подать заявление с целью поработать с телескопом мог любой человек или организация. Однако конкуренция на время наблюдений была очень высока, запрашиваемое время кое-где превышало в 9 раз реально доступное. Между тем 10% всего времени всегда хранился в резерве директора института космического телескопа.

Данные Hubble накапливались на борту, на специальных катушечных магнитофонах, которые впоследствии заменили на твердотельные диски. Тогда с помощью системы спутников TDRS их передавали в Центр космических полетов имени Годдарда. В течение года эти данные предоставлялись только инициатору исследования, а затем размещались в архиве со свободным доступом.



Самые впечатляющие снимки публиковал для широкой общественности проект Hubble Heritage / Фото NASA

Также наиболее впечатляющие снимки телескопа публиковал для широкой общественности проект Hubble Heritage. 24 апреля 2010 года в честь празднования 20-летия со дня вывода на околоземную орбиту космического телескопа Hubble, NASA выпустило специальный фильм. В нем говорилось о самых выдающихся исследованиях, которые были осуществимы с помощью телескопа. Часть фильма посвящена последнему в то время открытию – источникам звездообразования в туманности Киля.

Когда перестал работать Hubble

Hubble перестал окончательно работать 13 июня 2021 года. Главный компьютер телескопа отключился и специалисты NASA уже никак не смогли восстановить его работу. Последняя миссия по техническому обслуживанию проходила еще в 2009 году. С тех пор в работу аппарата физически никто не вмешивался.

Пока что представители Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства еще лелеют надежды починить Hubble дистанционно. Однако, не исключено, что одна из крупнейших орбитальных обсерваторий все-таки вскоре превратится в космический мусор.

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В то же время в NASA, в рамках своей программы "Большие стратегические научные миссии", уже анонсировали о готовности вывести на орбиту преемника Hubble – инфракрасный космический телескоп имени Джеймса Уэбба. Запуск последнего запланирован на 31 октября 2021 года.