Станція стала найбільшою серед космічних обсерваторій XX сторіччя. Водночас вона увійшла в історію завдяки неймовірним фото космічного простору, які було зроблено під час численних експедицій.

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Спроби NASA створити ОАО

Після Другої світової війни стрімко почала розвиватися космічна астрономія. Вже в 1962 році для досліджень Сонця, в межах програми "Аріель", орбітальний телескоп запустила Велика Британія.

Через 4 роки запустити орбітальну обсерваторію вдалося і NASA. Перший апарат отримав назву Орбітальна астрономічна обсерваторія, ширше відома під скороченою назвою ОАО-1.

Проте ця місія не здобула значного успіху, оскільки вже через 3 дні після старту в станції відмовили акумулятори. У 1968 році NASA повторили спробу й на орбіту вивели ОАО-2, яка виконувала спостереження ультрафіолетового випромінювання зірок і галактик. Вона проіснувала аж до 1972 року, перевищивши термін експлуатації на рік.



У 1968 році на орбіту вивели ОАО-2 / Фото NASA

Проєктування великого орбітального телескопа

Водночас у NASA активно працювали над проєктуванням великого орбітального телескопа. Для цього було створено 2 комітети:

перший – займався вивченням і плануванням технічних аспектів;

другий – розробляв програми наукових досліджень.

Однак такий проєкт потребував надзвичайно великих фінансових витрат. Конгрес США спершу суттєво розкритикував і зменшив кошторис, а згодом, завдяки втручанню президента Форда та його програми скорочень бюджету, і зовсім скасував фінансування.

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Тоді астрономам довелося серйозно виборювати свою можливість на заплановане дослідження. Вчені особисто переконували окремих сенаторів і конгресменів у необхідності втілення проєкту, зрештою, їм це частково вдалося. Принаймні половину грошей на побудову телескопа Конгрес погодився виділити. Решту – науковці були змушені шукати.

Скільки витратили на проєктування космічної обсерваторії

Так було ухвалено кооперацію з Європейським космічним агентством. Роботи з проєктування найбільшої космічної обсерваторії розпочалися у 1978 році, а її запуск планували вже через 5 років. На початку 1980-х років телескоп отримав і свою назву. Визначний апарат вирішили присвятити американському астроному та досліднику галактик Едвіну Габблу.

Запустити телескоп вчасно дослідникам не вдалося. Постійні ускладнення в роботі та зростання витрат щоразу відкладали дату виведення Hubble на орбіту. Станом на 1986 рік сума витрат перетнула 1 мільярд 175 мільйонів доларів США. Того ж року відбулося ще одне неплановане відтермінування запуску. Причиною цього стала катастрофа шатла Challenger.



Шатл Discovery вивів Hubble на орбіту / Фото NASA

Ця аварія дала науковцям ще декілька додаткових років для усунення всіх можливих неполадок телескопа. Зрештою 24 квітня 1990 року стартував шатл Discovery, який вже наступного дня вивів Hubble на орбіту. Тоді загальна сума витрачена на проєктування становила 2,5 мільярди доларів.

Перший дефект телескопа Hubble

Попри достатню кількість часу і вдалий запуск, перший серйозний дефект телескопа виявили дуже швидко. Отримані зображення показали, що оптична система Hubble далека від того рівня, на який очікували науковці.

Причиною неякісних зображень була неправильна форма головного дзеркала. Відхилення від необхідної форми становило всього 2 мікрометри, проте наслідки цієї похибки були критичними. Майже всі заплановані космічні програми виявилися під загрозою зриву.



Робота з телескопом перед першою експедицією / Фото Wikimedia Commons

Вчені відразу взялися за пошук розв'язання цієї проблеми. Перша технічна місія була запланована на 1993 рік, тож до цього часу було необхідно вигадати найкращий варіант для виправлення відповідного недоліку. Попри те, що для телескопа розробили запасне дзеркало, замінити його в космосі було нереально, а зняти телескоп з орбіти – занадто довго і дорого.

Тоді прийняли рішення розробити новий оптичний компонент, на кшталт окулярів, який би виконував зворотне перетворення, еквівалентне помилці.

Найвидатніші дослідження, які зробили завдяки Hubble

Перша експедиція з обслуговування Hubble тривала з 2 до 13 грудня 1993 року. Вона була однією з найскладніших за всю історію і складалася з 5 тривалих виходів у відкритий космос. Проте вже 31 січня 1994 року у NASA повідомили про успіх цієї місії. Агентство продемонструвало високоякісні знімки телескопа.

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Загалом здійснили 4 експедиції з обслуговування. Після останньої було оголошено, що Hubble працюватиме на орбіті до 2013 року. Тоді його вже мав би замінити космічний телескоп James Webb, а Hubble чекало затоплення в Тихому океані. Проте цю дату, як і колись дату запуску телескопа, було відтерміновано.

За допомогою цієї орбітальної станції астрономам вдалося зробити багато важливих спостережень. Зокрема, Hubble надав перші карти поверхні Плутона та Ериди, а також дані про планети поза сонячною системою.

До того ж з його допомогою вдалося спостерігати полярні сяйва на Сатурні, Юпітері та Ганімеді, і довести, що процес формування планет відбувається у більшості зір галактики Чумацький Шлях. Вчені змогли частково підтвердити теорію про надмасивні чорні діри в центрах галактик і відкрити понад 1500 нових галактик.

Попит на роботу визначного телескопа

Подати заяву з метою попрацювати з телескопом могла будь-яка людина чи організація. Проте конкуренція на час спостережень була дуже висока, запитуваний час подекуди перевищував у 9 разів реально доступний. Поза тим, 10% всього часу завжди зберігався в резерві директора інституту космічного телескопа.

Дані Hubble накопичувалися на борту, на спеціальних котушкових магнітофонах, які згодом замінили на твердотілі диски. Тоді за допомогою системи супутників TDRS їх передавали до Центру космічних польотів імені Ґоддарда. Впродовж року ці дані надавалися лише ініціатору дослідження, а потім розміщувалися в архіві з вільним доступом.



Найбільш вражаючі знімки публікував для широкого загалу проєкт Hubble Heritage / Фото NASA

Також найбільш вражаючі знімки телескопа публікував для широкого загалу проєкт Hubble Heritage. 24 квітня 2010 року на честь святкування 20-річчя від дня виведення на навколоземну орбіту космічного телескопа Hubble, NASA випустило спеціальний фільм. У ньому мовилось про найвидатніші дослідження, які були здійсненні за допомогою телескопа. Частину фільму присвячено останньому на той час відкриттю – джерелам зореутворення в туманності Кіля.

Коли перестав працювати Hubble

Hubble перестав остаточно працювати 13 червня 2021 року. Головний комп'ютер телескопа відключився і фахівці NASA вже ніяк не змогли відновити його роботу. Остання місія з технічного обслуговування відбувалася ще у 2009 році. Відтоді у роботу апарата фізично ніхто не втручався.

Поки що представники Національного управління з аеронавтики і дослідження космічного простору ще плекають надії полагодити Hubble дистанційно. Проте, не виключено, що одна з найбільших орбітальних обсерваторій все-таки невдовзі перетвориться на космічне сміття.

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Водночас у NASA, в межах своєї програми "Великі стратегічні наукові місії", вже анонсували про готовність вивести на орбіту наступника Hubble – інфрачервоний космічний телескоп імені Джеймса Вебба. Запуск останнього заплановано на 31 жовтня 2021 року.