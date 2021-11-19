Телевизионный ковер олигарха – у Зеленского отказались от участия в шоу на канале Ахметова

Владимир Зеленский и члены его команды не будут участвовать в политическом шоу на телеканале Рината Ахметова. В Офисе Президента уже объяснили причины столь категорического решения.

Об этом в комментарии 24 каналу рассказал Михаил Подоляк, советник главы Офиса Президента. Он объяснил позицию властей относительно приглашения на программу "Свобода слова Савика Шустера".

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В ОП объяснили, почему власти отказались идти на эфир

Подоляк отметил, что само понятие свободы слова – это не о манипуляциях, провокациях или демонстративной ангажированности. Мол, это и не о старой игре по правилам олиграхов, "когда своим в студии – комфорт, а зрителям – отборные фейки". Советник главы ОП утверждает, что телешоу на телеканале Ахметова взяло на себя "фантастическую роль олигархического пропагандиста". Именно поэтому его удивила формулировка в приглашении представителям власти: там указали, что зовут их "в целях объективного освещения важной для страны темы".

Точно понимаете весь смысл этих простых слов? Точно не хотите устроить очередное управляемое судилище на своей площадке? Вы точно понимаете, что такое дискуссия? Хотя все это риторическое,

– заметил Подоляк.

У Зеленского назвали приглашение "хайпом"

Чиновник добавил, что олигархическое телевидение – это о монопольном издевательстве над словом. Поэтому президент Зеленский и другие представители украинских властей отказались от участия в телешоу 19 ноября. Более того, именно приглашение на эфир в Офисе Президента считают "фейком и хайпом". Там не верят, что говорится о стремлении к реальной свободе слова.

"Ведь если бы было (желание – 24 канал), то эфир не модерировался бы под очередную эмоциональную драму в олигархических интересах. Вызов на телевизионный ковер к олигарху – это, конечно, очень громко. Но смешно", – подчеркнул советник Ермака. И добавил, что ни глава государства, ни глава ОП, ни кто-либо другой из чиновников не будут бегать на эфиры по указанию олигарха.

. "Свобода слова Савика Шустера" выходит в эфире телеканала Ахметова с 2019 года. Ранее Шустер работал ведущим политических ток-шоу на других украинских каналах.