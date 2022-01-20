Тело держали неделю: в Винницкой области родители отказывались от захоронения младенца

В Винницкой области в селе Украинка родители неделю отказывались похоронить младенца. Однако лишь когда инцидент получил огласку, они изменили свое решение.

По результатам медэкспертизы, младенец захлебнулся грудным молоком, из-за чего умер. Несмотря на то, что трагедия случилась 6 дней назад, родители до сих пор держат тело ребенка дома.

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В доме живет старший ребенок

Кроме родителей в доме рядом с умершим младенцем живет старший ребенок – 6-летняя девочка. Соседи семьи пытались похоронить младенца, но отец никого к дому не подпускал.

Мужчина заявил, что ждет официальных результатов экспертизы, чтобы перевести их на латинский язык. Своего ребенка он планировал похоронить в памятнике бабушке. Однако почему и как он хотел это делать – не объяснял.

Гроб я не купил и не собирался покупать. Буду хоронить в могиле бабушки. Она там будет в том, в чем сейчас одета. В чем она умерла, в том она и будет спать. Оно новенькое. Я покупал. А теперь объясните мне, зачем мне тот гроб там? Чтобы он там гнил долго тот гроб там? Она будет в этой одежке, я подстелю,

– заявил отец.

Правоохранители, которые забирали тело ребенка на медицинскую экспертизу, заметили что мать ребенка была пьяной. Анализ крови показал 1,25 промилле алкоголя.

Отец забрал тело, решил везти младенца в рейсовом автобусе. В течение 6-ти дней семья держала тело умершей в кладовке.

После огласки родители согласились на погребение

Когда инцидент получил огласку, староста села привез гроб и родители таки согласились похоронить ребенка. Правоохранители отметили, что за такой поступок уголовной ответственности нет.

Как выяснилось, семья стоит на учете как неблагополучная. 4-летний сын уже более года находится в интернате, его забрали органы соцзащиты. Причин забирать старшую дочь тогда не видели. Однако сейчас, вероятнее всего, девочку также заберут в интернат.

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