Тело до сих пор в машине: в Буче россияне раздавили "Таврию" вместе с водителем

Несколько недель российские военные совершали немыслимые зверства на захваченных территориях. В Буче захватчики раздавали автомобиль, когда внутри находился водитель.

О жестоком преступлении оккупантов сообщил советник министра внутренних дел Антон Геращенко. Вероятно, террористы проехались по машине танком.

К теме Украине известны все военные преступники России, устроившие зверства в Буче, – журналист

Автомобиль "Таврия" оккупанты раздавили вместе с водителем! Его тело до сих пор в машине,

– подчеркнул Геращенко.

Заметим, после того как российские нелюди покинули Бучу, там обнаружили много трупов людей, которые лежали прямо на дороге. Оккупанты убивали всех – женщин, детей, пожилых людей. Захватчики не просто убивали мирных жителей, а жестоко издевались над ними.

Это может вас заинтересовать – Денисенко рассказал, что в Киевской области многие территории заминированными: видео