Студента Львовской политехники нашли мертвым возле вуза: в полиции сказали, что произошло

Вблизи Национального университета Львовская политехника обнаружила тело человека. Вскоре в полиции подтвердили, что вызов на этот счет поступал – на место выехала группа правоохранителей. Через некоторое время стало известно, что умер студент вуза, которому было 18 лет.

В комментарии 24 Канала спикер Национальной Полиции Львовщины Светлана Добровольская около 14:40 11 апреля констатировала, что силовики выехали на вызов по этому делу. Вместе с тем в пресс-службе университета сказали, что работники вуза заметили тело, после чего вызвали скорую помощь и правоохранителей.

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Что известно об этом инциденте

Сначала Добровольская говорила, что делать выводы слишком рано не стоит, ведь следственно-оперативная группа устанавливает все детали инцидента. К тому же поступило сообщение, что лица человека не видно, ведь он лежит на животе.

Тогда в пресс-службе Львовской политехники отметили, что уверены, что это мужчина, однако не знают кто он.

Вскоре мы связались с полицией во второй раз (около 15:30), и нам подтвердили, что это выпал именно студент вуза. Его личность установлена. Родом парень был из Закарпатья.

Работает следственно-оперативная группа. Установили личность погибшего. Это 18-летний парень. Он житель Закарпатской области. Предварительно, выпал из окна 9 этажа,

– сказала спикер.

Вместе с тем, с ее слов понятно, что пока нельзя сказать точно, это случайность или самоубийство, или что-то другое. Правоохранители выясняют все подробности.

Самоубийство курсанта во Львове

К этой теме вспомним об инциденте, который произошел 19 марта во Львове. Собственно, во время караула застрелился курсант Львовского государственного университета внутренних дел. Вероятно, сделал это с помощью АКС-74У.

В пресс-службе высшего учебного заведения тогда заявили, что начали расследование по этому факту. Там отметили, что парень учился на 2 курсе, и выразили соболезнования всем родным и близким погибшего.

Вместе с тем СМИ сообщали, что юноша был родом из Ровненской области и ему должно было исполниться 19 лет.

В то же время СМИ пишут, что погибший, вероятно, выпал из окна 5 корпуса Национального университета Львовская политехника (улица Степана Бандеры, 30). Через некоторое время туда приехала скорая помощь.