Тело бойца, погибшего в "Иловайском котле", удалось идентифицировать только через 4 года

В Запорожье установили личность павшего в боях за Иловайск украинского военного, которого 4 года назад похоронили как неизвестного бойца. Погибшим оказался защитник из 92-й бригады Руслан Дейнеко.

Эксгумация состоялась 5 марта на Кушугумском кладбище неподалеку Запорожья для дальнейшей перезахоронения на малой родине – в городе Чугуев на Харьковщине. 6 марта в военной части, где проходил службу Дейнека, состоится официальная церемония прощания с погибшим, пишет "Радио Свобода".

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Военный с 2013 года служил по контракту. С вторжением России на Донбасс ушел на фронт. В августе 2014-ого участвовал в боях за Иловайск, где и погиб. Парню было 20 лет.

На подконтрольную Украине территорию тело перевезли волонтеры. Вопросами идентификации погибшего занимались представители Военно-гражданского сотрудничества.

Только в январе 2019 года родственники Дейнеко получили окончательную ДНК-экспертизу, которая подтверждала, что тело принадлежит Руслану.

28 августа 14-го года позвонил и все. Сказал: "Мама, нас обстреливают, мне очень страшно". Мы ничем не могли помочь. Они шли, но не дошли до Иловайска... В 14-м году я сдала ДНК – пришел вывод, что мои образцы не совпадают. Муж в 18-м сдал: когда предложили снова пройти тест ДНК, тогда подтвердилось. В течение двух лет нас терроризировали мошенники. Говорили, что он то в одном месте, то в другом – давайте деньги. Предлагали нам приехать и в Донецк – ехали мы и туда, но потом понимали, что это ложь. 10 января 2019 года мы узнали, что ДНК совпало на 99,9%,

– рассказала мать погибшего Аурика Дейнеко.

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