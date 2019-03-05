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      Тело бойца, погибшего в "Иловайском котле", удалось идентифицировать только через 4 года

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      Погибшим оказался боец 92-й бригады Руслан Дейнеко
      Погибшим оказался боец 92-й бригады Руслан Дейнеко / Радио Свобода

      В Запорожье установили личность павшего в боях за Иловайск украинского военного, которого 4 года назад похоронили как неизвестного бойца. Погибшим оказался защитник из 92-й бригады Руслан Дейнеко.

      Эксгумация состоялась 5 марта на Кушугумском кладбище неподалеку Запорожья для дальнейшей перезахоронения на малой родине – в городе Чугуев на Харьковщине. 6 марта в военной части, где проходил службу Дейнека, состоится официальная церемония прощания с погибшим, пишет "Радио Свобода".

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      Военный с 2013 года служил по контракту. С вторжением России на Донбасс ушел на фронт. В августе 2014-ого участвовал в боях за Иловайск, где и погиб. Парню было 20 лет.

      На подконтрольную Украине территорию тело перевезли волонтеры. Вопросами идентификации погибшего занимались представители Военно-гражданского сотрудничества.

      Только в январе 2019 года родственники Дейнеко получили окончательную ДНК-экспертизу, которая подтверждала, что тело принадлежит Руслану.

      28 августа 14-го года позвонил и все. Сказал: "Мама, нас обстреливают, мне очень страшно". Мы ничем не могли помочь. Они шли, но не дошли до Иловайска... В 14-м году я сдала ДНК – пришел вывод, что мои образцы не совпадают. Муж в 18-м сдал: когда предложили снова пройти тест ДНК, тогда подтвердилось. В течение двух лет нас терроризировали мошенники. Говорили, что он то в одном месте, то в другом – давайте деньги. Предлагали нам приехать и в Донецк – ехали мы и туда, но потом понимали, что это ложь. 10 января 2019 года мы узнали, что ДНК совпало на 99,9%,
      – рассказала мать погибшего Аурика Дейнеко.

      Смотрите видео про "Иловайский котел"

       

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      Теги: Новости Украины Вооруженные силы Украины Война на Донбассе Новости Запорожья Иловайская трагедия
      Источник: 24 Канал
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