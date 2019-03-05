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      Тіло бійця, що загинув в "Іловайському котлі", вдалося ідентифікувати тільки через 4 роки

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      Загиблим виявився боєць 92-ої бригади Руслан Дейнеко
      Загиблим виявився боєць 92-ої бригади Руслан Дейнеко / Радіо Свобода

      У Запоріжжі встановили особу полеглого в боях за Іловайськ українського військового, якого 4 роки тому поховали як невідомого бійця. Загиблим виявився захисник з 92-ої бригади Руслан Дейнеко.

      Ексгумація відбулась 5 березня на Кушугумському цвинтарі неподалік Запоріжжя для подальшого перепоховання на малій батьківщині – у місті Чугуїв на Харківщині. 6 березня у військовій частині, де проходив службу Дейнека, відбудеться офіційна церемонія прощання із загиблим, пише "Радіо Свобода".

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      Військовий з 2013 року служив за контрактом. Із вторгненням Росії на Донбас пішов на фронт. У серпні 2014-ого брав участь у боях за Іловайськ, де і загинув. Хлопцю було 20 років.

      На підконтрольну Україні територію тіло перевезли волонтери. Питаннями ідентифікації загиблого займалися представники Військово-цивільного співробітництва.

      Тільки у січні 2019 року родичі Дейнеки отримали остаточну ДНК-експертизу, яка підтверджувала, що тіло належить Руслану.

      28 серпня 14-го року подзвонив і все. Сказав: "Мама, нас обстрілюють, мені дуже страшно". Ми нічим не могли допомогти. Вони йшли, але не дійшли до Іловайська… В 14-му році я здала ДНК – прийшов висновок, що мої зразки не збігаються. Чоловік у 18-му здав: коли запропонували знову пройти тест ДНК, то підтвердилось. Упродовж двох років нас тероризували шахраї. Казали, що він то в одному місці, то в іншому – давайте гроші. Пропонували нам приїхати і під Донецьк – їхали ми і туди, але потім розуміли, що це брехня. 10 січня 2019 року ми дізнались, що ДНК збіглося на 99,9%,
      – розповіла мати загиблого Аурика Дейнеко.

      Дивіться відео про "Іловайський котел"

       

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      Теги: Новини України Збройні сили України Війна на Донбасі Новини Запоріжжя Іловайська трагедія
      Джерело: 24 Канал
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