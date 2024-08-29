Белоцерковец: Тем, кто платит налоги в Россию, запрещено арендовать коммунальную землю в Киеве

Киевсовет поддержал предложенный "УДАРом Виталия Кличко" проект решения о запрете оформлять земельные участки коммунальной собственности в Киеве тем бизнесам и лицам, которые платят налоги в России, а также тем, кто находится под санкциями.

Об этом сообщил сопредседатель фракции УДАР в Киевсовете Дмитрий Белоцерковец.

"Те, кто платят налоги в российский бюджет, должны выбирать – вести бизнес в Украине или в стране-террористе! Это инициатива фракции "УДАРа Виталия Кличко" в Киевсовете. И эту инициативу сегодня поддержал Киевсовет. Согласно решению, Киев запрещает лицам, которые платят налоги в России, оформлять земельные участки коммунальной собственности в столице. А также подсанкционным лицам", – сообщил Дмитрий Белоцерковец.

Он отметил, что те, кто желает взять коммунальные участки в аренду, должны подать в Департамент земельных ресурсов КГГА гарантийные письма об "отсутствии пребывания под прямым или косвенным контролем физических или юридических лиц России".

Если окажется, что кто-то солгал и платит налоги в России, его право на пользование коммунальными земельными участками в столице будет аннулировано. Тем, кто спонсирует оружие, из которого потом бьют по Украине, нечего делать в Киеве,

– подчеркнул Белоцерковец.