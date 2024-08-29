Про це повідомив співголова фракції УДАР в Київраді Дмитро Білоцерковець.

"Ті, хто платять податки в російський бюджет, мають обирати – вести бізнес в Україні чи в країні-терористі! Це ініціатива фракції "УДАРу Віталія Кличка" в Київраді. І цю ініціативу сьогодні підтримала Київрада. Згідно з рішенням, Київ забороняє особам, які сплачують податки у Росії, оформлювати земельні ділянки комунальної власності в столиці. А також підсанкційним особам", – повідомив Дмитро Білоцерковець.

Він зазначив, що ті, хто бажає взяти комунальні ділянки в оренду, мають подати до Департаменту земельних ресурсів КМДА гарантійні листи щодо "відсутності перебування під прямим або опосередкованим контролем фізичних чи юридичних осіб Росії".

Якщо виявиться, що хтось збрехав та сплачує податки в Росії, його право на користування комунальними земельними ділянками у столиці буде анульовано. Тим, хто спонсорує зброю, з якої потім б'ють по Україні, немає чого робити в Києві,

– наголосив Білоцерковець.