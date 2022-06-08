Тем, кто воюет сейчас на фронте, в 2014 было 10 – 11 лет – мощное обращение офицера ВСУ

Один из офицеров ВСУ Юрий Кочевенко записал мощное обращение. Он отметил, что сейчас на фронте много ребят, которые в 2014 были еще детьми.

Поэтому, по мнению служащего, сейчас нужно сделать все, чтобы эта война уже не передавалась следующим поколениям. Офицер 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады обнародовал свое обращение 8 июня.

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Чиновник призвал бороться ради детей

Воин рассказал, что в начале вторжения вез ребят на позиции и спросил, кто из них воевал в 2014-2015 годах. Однако один из ребят ответил: "Господин командир, так мне 18 лет".

Сначала мысль "ребенок, что ты здесь делаешь?", но нет, не ребенок. Мужчина, неоднократно доказавший свое мужество. Но сам факт, что ему было 11 лет… Он вынужден сейчас идти воевать, потому что мы тогда не смогли это прекратить. Выходит, что мы передали по наследству войну следующему поколению,

– сказал офицер.

Он добавил, что сейчас это мнение не дает ему покоя. "Я не хочу, чтобы мы это передавали по наследству дальше. Не хочу, чтобы моя дочь, мой сын заканчивали то, что я не закончил. То, что мы все не закончили", – подытожил служащий.

Поэтому он призвал всех, кто услышал обращение не поддаваться усталости и истощению. Мы ведь должны закончить эту войну, чтобы Украина была свободной и наши дети росли счастливы и в безопасности.

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Ранее об этом офицере рассказал Залужный

3 июня главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный сделал публикацию о Юрии . В посте был рассказ о первом авиаударе, который пережил офицер.

Дело в том, что Кочевенко воевал на Донбассе еще с 2014 года. Однако там кафиры практически не использовали авиацию. А вот 24 февраля офицер впервые услышал "Внимание, воздух!".

Сначала россияне чувствовали себя очень свободно в небе Украины. Однако через несколько месяцев это кардинально изменилось.

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