Тем, кто выезжает вне гуманитарных коридоров: это очень опасно

13 марта в Украине открыли очередные гуманитарные границы. Министр Ирина Верещук отмечает, что выезжать вне них – опасно.

В своем утреннем обращении 13 марта министр Ирина Верещук призвала людей использовать только организованные гуманитарные коридоры. В противном случае есть высокие шансы подвергнуть себя опасности, передает 24 канал.

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Ирина Верещук просит не рисковать жизнью

Министр понимает, что очень многие чувствуют опасность и пытаются покинуть населенные пункты. Но она также добавила, что невозможно организовать гуманитарные коридоры сразу по всем направлениям. К сожалению, есть возможность безопасно выбираться только теми, которые предварительно согласованы с оккупантами.

Поэтому Ирина Верещук попросила внимательно слушать информацию, представленную министерством об открытых гуманитарных коридорах. В частности, о направлениях и точках сбора.

Смотрите видео брифинга Ирины Верещук 13 марта:



Отдельно она обратилась к тем, кто хочет самостоятельно выехать в обход гуманитарному коридору.

Иным образом уехать очень опасно для вашей жизни и жизни ваших детей, родных и близких,

– отметила министерша.

Отметим, что 13 марта объявили об открытии 14 гуманитарных коридоров. Их согласовала не только украинская сторона, но и оккупанты. Но стоит понимать, что верить словам российских наемников – нельзя. Свидетельством тому являются регулярные обстрелы, а также блокировка некоторых коридоров в течение нескольких суток.

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