Тема "денацификации" в переговорах больше не звучит, – Подоляк

Украинская делегация ведет едва ли не беспрерывные видеопереговоры с представителями страны-агрессора. Несмотря на абсурдные условия России, тему "денацификации" в переговорах больше не поднимают.

Этот вопрос российские переговорщики поднимали на первой встрече. Об этом сообщил советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк, передает 24 канал.

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Однако по его словам, потом разговоры об этом сошли на нет.

Тема "денацификации" больше не обсуждается,

– отметил Подоляк.

Напомним, что в Беларуси уже прошли три раунда переговоров между делегациями Украины и России. Больше внимания уделяют именно созданию гуманитарных коридоров, однако оккупанты часто срывают договоренности.

Какие условия ранее выдвигали стороны

В Кремле выдвигали 3 условия:

признание русского суверенитета над Крымом;

решение задач по "демилитаризации и денацификации украинского государства";

обеспечение его "нейтрального статуса".

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявлял, что условиями Украины на переговорах с Россией еще на 28 февраля были – прекращение огня и вывод всех российских войск с территории Украины.

Сейчас украинская сторона активно готовится к четвертому раунду переговоров с российскими оккупантами. Украина как раз формирует итоговые документы с требованиями к России.

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