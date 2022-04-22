Темп неплохой, – Зеленский рассказал о разминировании и другой работе на деоккупированных территориях

Украинские герои освободили от россиян уже многие наши города. Впрочем, враг остается опасным даже после своего ухода, ведь славится своим коварством и жестокостью.

После себя российские оккупанты оставили много мин, растяжек и снарядов. Украинцам на деоккупированных территориях нужно быть очень осторожными – враг может нанести ущерб или унести жизнь даже покинув территорию.

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Разминирование территорий

Как сообщил президент Украины Владимир Зеленский, в деоккупированные украинские города медленно возвращается жизнь. Работники ГСЧС и правоохранители прилагают максимальные усилия, чтобы сделать эти территории снова безопасными для свободного передвижения.

Если на начало этой недели разминирование произошло в 70 населенных пунктах, то на сегодня разминировано 184 населенных пункта. Конечно, нужно сделать еще очень многое. Но темп, я считаю, неплохой,

– сказал глава государства.

Смотрите видео обращения Владимира Зеленского к народу Украины