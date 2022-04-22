Після себе російські окупанти залишили багато мін, розтяжок та снарядів. Українцям на деокупованих територіях потрібно бути дуже обережними – ворог може завдати шкоди або забрати життя навіть покинувши територію.

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Розмінування територій

Як повідомив президент України Володимир Зеленський, у деокуповані українські міста поволі повертається життя. Працівники ДСНС та правоохоронці докладають максимальних зусиль, щоб зробити ці території знову безпечними для вільного пересування.

Якщо на початок цього тижня розмінування відбулося в 70 населених пунктах, то станом на сьогодні розміновано 184 населених пункти. Звісно, потрібно зробити ще дуже багато. Але темп, я вважаю, непоганий,

– сказав глава держави.

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