Температура прогреется под +40: в Украину идет адская жара

Первая половина июля в Украине выдалась особенно жаркой – в большинстве регионов было более +30 градусов. Однако в дальнейшем температура воздуха будет только подниматься. Жара не будет отступать еще долго.

Так, сильная жара будет держаться примерно до 15 августа, но периодически будет ослабляться. В частности, будет меняться с дождями и грозами. Об этом 24 каналу рассказал синоптик Леонид Горбань.

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Аномальной жары не избежать

По словам Горбаня, с 14 июля на Юге Украины будет от +34 градуса. На Севере и Западе будет немного прохладнее, однако не меньше +30. Максимальная отметка, по прогнозу, будет достигать +36 градусов.

Однако начальница отдела агрометеорологии Украинского гидрометцентра Татьяна Адаменко дает немного другой прогноз, сообщает Obozrevatel. Она предупредила, что с 15 по 18 июля будет +35...+39 градусов. Эти дни могут стать самыми жаркими за все лето.



Погода 17 июля / Карта Укргидрометцентра

Почему Украину накрыла такая жара

Адаменко пояснила, что погоду в Украине формирует высотный антициклон. Его центр расположен в России, однако влияет на большую территорию.

Разрушение этого антициклона можно ожидать 20 – 21 июля. То есть к этим датам на ослабление жары надеяться не стоит.

Прохладнее будет на Западе

В ближайшие дни на Западе будет немного прохладнее, поскольку антициклон туда не достанет. Из-за этого даже возможны осадки. Однако пока неизвестно, будут ли они обильными.

Хотя синоптик отметила, что "встреча" антициклона и Западного фронта грозит погодными явлениями на грани экстремальных. Например, могут быть мощные грозы и град.