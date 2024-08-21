Температура воздуха в Украине растет значительно быстрее, чем в мире: чем это грозит

Скорость повышения температуры воздуха в Украине значительно выше глобальных и европейских темпов. К сожалению, Украина ощущает на себе последствия глобальных климатических изменений.

Данные Укргидрометцентра свидетельствуют, что за последние тридцать лет средняя температура в Украине выросла на 1,2 градуса. Чем может угрожать повышение температуры, рассказали в WWF-Украина, передает 24 Канал.

Читайте также Кое-где туристов даже эвакуировали: вслед за экстремальной жарой отдых портит другое явление

Чем грозит потепление в Украине

Скорость роста температуры воздуха в отдельных регионах Украины достигает 0,82 градуса за последние 10 лет, тогда как в соседних странах – 0,47 – 0,59 градуса за десятилетие. В северном полушарии и Европе эта скорость еще меньше – 0,34 и 0,47 градуса соответственно.

Как следствие, бассейн реки Дунай испытывает все большую угрозу из-за засухи, которые становятся все более частыми и интенсивными. Это негативно влияет на водные ресурсы, угрожает экосистемам и усложняет жизнь людей, которые зависят от этой реки. В дополнение, регион сталкивается с вызовами, связанными с интенсивными и частыми наводнениями. Прогнозы изменения климата указывают скорее на ухудшение сценариев, чем на положительную тенденцию.

Такое сочетание двух экстремальных явлений (слишком много или слишком мало воды) требует от стран бассейна Дуная срочно объединить усилия для адаптации к изменению климата и уменьшения рисков, связанных с засухами,

– объясняют специалисты.

Стоит отметить, что Всемирный фонд природы WWF-Украина предложил свое видение Плана управления засухами (ПУП) и определил шаги, необходимые для его разработки.

К слову, ранее синоптики объяснили, что новый период жары в Украине связан с влиянием жаркой и сухой воздушной массы африканского происхождения. По предварительным прогнозам, до конца недели резкого похолодания в Украине не будет.