Рекорды января были побиты именно в 2023: где и какую высокую температуру зафиксировали в Украине

В январе на более сотни метеостанций Украины синоптики зафиксировали температурные рекорды. Интересно, что это были самые высокие показатели за всю историю инструментальных наблюдений.

Об этом в эксклюзивном интервью 24 Канала рассказала синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха. Где именно была самая высокая температура, читайте дальше.

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Погода была щедрой на температурные рекорды

В январе сразу на 115 метеостанциях специалисты зафиксировали максимальные значения дневной, а иногда даже и среднесуточной температуры.

Это были самые высокие показатели за всю историю метеорологических инструментальных наблюдений. В частности, для Киева речь идет о 143, а для других метеостанций Украины – около 100 лет.

Примечательно, что также обновился национальный рекорд Украины для этого месяца. Заметим, что самая высокая температура была в Крыму.

В Джанкое воздух на Крещение прогрелся до +21,1 градуса,

– отметила Птуха.

Синоптик подытожила, что рекорды января были побиты именно в этом, 2023 году. Кстати, какой будет погода в последний день этого месяца, рассказываем здесь.