По данным местного центра гидрометеорологии, предыдущие рекордные значения этого дня наблюдались в 2012 году.

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Температурные рекорды на Ивано-Франковщине

19 июня 2024г. в Ивано-Франковске, Коломые и Яремче максимальные температуры воздуха были выше рекордных значений для этого дня,

– указали областной центр по гидрометеорологии.

Отмечается, что температура в Ивано-Франковске составляла +33,1 градуса, в Коломые достигла +32,9 градуса, в Яремче – +30,8 градуса.

Кроме этого, в Долине среднесуточная температура воздуха превысила предыдущее максимальное значение для 19 июня. В 2012 году оно составляло +24,2 градуса.

Отметим, что в пятницу, 21 июня почти по всей Украине что в пятницу 21 июня почти по всей Украине снова ожидают сухую и жаркую погоду. Лишь ночью на крайнем востоке страны местами кратковременный дождь, гроза. Температура ночью не будет превышать +11...+16 градусов, днем будет достигать +22...+27, на Закарпатье воздух прогреется до +30.