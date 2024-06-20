За данними місцевого центру гідрометеорології, попередні рекордні значення цього дня спостерігалися в 2012 році.

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Температурні рекорди на Івано-Франківщині

19 червня 2024р. в Івано-Франківську, Коломиї та Яремче максимальні температури повітря були вищими від рекордних значень для цього дня,

– вказали обласний центр з гідрометеорології.

Зазначається, що температура в Івано-Франківську становила +33,1 градуса, у Коломиї досягла +32,9 градуса, у Яремче – +30,8 градуса.

Окрім цього, у Долині середньодобова температура повітря перевищила попереднє максимальне значення для 19 червня. У 2012 році воно становило +24,2 градуса.

Зазначимо, що у п'ятницю, 21 червня майже по всій Україні знову очікують суху і жарку погоду. Лише вночі на крайньому сході країни місцями короткочасний дощ, гроза. Температура вночі не перевищуватиме +11...+16 градусів, удень сягатиме +22...+27, на Закарпатті повітря прогріється до +30.