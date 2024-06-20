На неділю, 23 червня, на Півдні прогнозують до +36.

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Прогноз погоди в Україні на 21 червня

Синоптики прогнозують мінливу хмарність і без опадів, лише вночі на крайньому сході країни місцями короткочасний дощ, гроза.

Вітер переважно північно-західний, 5 – 10 метрів на секунду, у східних областях вдень подекуди пориви 15 – 20 метрів на секунду.

Температура вночі +11...+16 градусів, удень +22...+27, на Закарпатті до +30.

Прогноз погоди на 21 червня у Києві та столичному регіоні

Мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-західний, 5 – 10 метрів на секунду.

Температура вночі +11...+16 градусів, удень +22...+27. У Києві вночі +13...+15 градусів, удень близько +25.

Погода в обласних центрах

Київ +24...+26

Ужгород +29...+31

Львів +26...+28

Івано-Франківськ +26...+28

Тернопіль +25...+27

Чернівці +26...+28

Хмельницький +25...+27

Луцьк +25...+27

Рівне +25...+27

Житомир +24...+26

Вінниця +24...+26

Одеса +24...+26

Миколаїв +25...+27

Херсон +26...+28

Сімферополь +25...+27

Кропивницький +25...+27

Черкаси +24...+26

Чернігів +23...+25

Суми +23...+25

Полтава +24...+26

Дніпро +24...+26

Запоріжжя +25...+27

Донецьк +24...+26

Луганськ +22...+24

Харків +23...+25

Прогноз погоди в Україні на 21 червня / Укргідрометцентр