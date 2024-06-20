На неділю, 23 червня, на Півдні прогнозують до +36.
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Прогноз погоди в Україні на 21 червня
Синоптики прогнозують мінливу хмарність і без опадів, лише вночі на крайньому сході країни місцями короткочасний дощ, гроза.
Вітер переважно північно-західний, 5 – 10 метрів на секунду, у східних областях вдень подекуди пориви 15 – 20 метрів на секунду.
Температура вночі +11...+16 градусів, удень +22...+27, на Закарпатті до +30.
Прогноз погоди на 21 червня у Києві та столичному регіоні
Мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-західний, 5 – 10 метрів на секунду.
Температура вночі +11...+16 градусів, удень +22...+27. У Києві вночі +13...+15 градусів, удень близько +25.
Погода в обласних центрах
- Київ +24...+26
- Ужгород +29...+31
- Львів +26...+28
- Івано-Франківськ +26...+28
- Тернопіль +25...+27
- Чернівці +26...+28
- Хмельницький +25...+27
- Луцьк +25...+27
- Рівне +25...+27
- Житомир +24...+26
- Вінниця +24...+26
- Одеса +24...+26
- Миколаїв +25...+27
- Херсон +26...+28
- Сімферополь +25...+27
- Кропивницький +25...+27
- Черкаси +24...+26
- Чернігів +23...+25
- Суми +23...+25
- Полтава +24...+26
- Дніпро +24...+26
- Запоріжжя +25...+27
- Донецьк +24...+26
- Луганськ +22...+24
- Харків +23...+25
Прогноз погоди в Україні на 21 червня / Укргідрометцентр