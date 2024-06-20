Про це повідомляють російські ЗМІ та телеграм-канали, передає 24 Канал. Так, ураган та смерчі вирують не лише у Москві, але й на околицях столиці країни-агресорки та в області.

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Негода у Москві посилилася

Сильний шквал вітру та ураган охопили Москву. Люди намагаються втриматися за стовпи. Негода зносить на своєму шляху візки та навіть деякі транспортні засоби.

Сильний ураган охопив російську столицю: дивіться відео

Водночас очевидці фіксують у столиці країни-агресорки та області перші смерчі. Торнадо бачили у спальних районах Москви, під Істрою та в районі Лосино-Петровського.

Смерч у Москві: дивіться відео

У Підмосков'ї також скаржаться на смерчі. Очевидці активно ширять у мережі відповідні кадри.

У Росії вирує смерч: дивіться відео

Російські телеграм-канали напередодні повідомляли, що суне негода у бік столиці країни-агресорки. Втім, вочевидь для росіян такі потужні смерчі стали сюрпризом.

Торнадо у Підмосков'ї: дивіться відео

Міські служби Москви ліквідують наслідки негоди, є випадки падіння дерев та пошкодження конструкцій. Зазначається, що внаслідок негоди постраждало щонайменше 10 осіб.

Водночас є інформація про те, що у Москві дерево, яке впало внаслідок вітру, вбило одного з пересічних громадян. Чоловік помер до приїзду швидкої допомоги.

У Москві дерево вбило чоловіка: дивіться відео

Напередодні повідомлялося про перший залп мегазливи, який в прямому сенсі вибухнув у різних районах Москви. Синоптики чекають протягом 20 червня у столиці Росії сильні зливи з грозою та градом, подекуди може випасти до 40 міліметрів опадів.