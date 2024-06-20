Про це повідомляють російські ЗМІ. На відео, які ширять очевидці, можна побачити як вулиці ідуть під воду, а дерева зносить справжній буревій, передає 24 Канал.

До теми Росіяни пливуть вулицями: у Москві – нечуваний потоп: яскраві кадри

У Москві почалася мегазлива й штормовий ураган

Російські ЗМІ розповідають, що перший залп мегазливи в прямому сенсі вибухнув у різних районах Москви. Синоптики чекають 20 червня у столиці Росії сильні зливи з грозою та градом, подекуди може випасти до 40 міліметрів опадів.

У Москві почалася мегазлива: дивіться відео

За даними росіян Нову Москву вже почало затоплювати. Вулиці йдуть просто під воду, а опади і вітер виявилися дуже сильними.

Нова Москва іде під воду: дивіться відео

На відео з Можайська та Троїцька жителі зняли потужний вітер, який валить дерева. Також там бачили залпи зливи.

У Підмосков'ї також бачили сильну зливу, що валить дерева: дивіться відео

У московському районі Строгіно жителі зняли смерч. Біля будинків на заході Москви видно вихор, що закручується.

У Строгіно закручувався вихор: дивіться відео

За даними росіян, ураган на півдні Москви настільки сильний, що гне обшивку дахів.

У росіян летять обшивки дахів у Москві: дивіться відео

Ураган також уже помітили біля Москва-Сіті. Вітер гне рекламні щити у центрі російської столиці.

У Москві-Сіті теж бачили сильну зливу: дивіться відео

Росіяни також пишуть, що гроза, злива та вітер до 23 метрів на секунду протримаються у російській столиці до 22 години. Також є можливість побачити смерч. Усе це наслідки урагану, який називається "Едгар".

Ураган "Едгар" накрив Москву: дивіться відео

Російські пропагандисти також пишуть, що щонайменше п'ятеро людей постраждали через наслідки урагану "Едгар" у Москві та області. Так, чоловік застряг у біотуалеті в Дорогомиловому — через вітер конструкція впала дверима на землю. Ще один чоловік заблокований у машині в Зеленограді через впале дерево. На Волоколамському шосе дерево впало одразу на шість автомобілів, постраждав чоловік.

Один із чоловіків опинився заблокованим в авто через зливу: дивіться відео

Також серед постраждалих була одна дитина. Чоловіка, який застряг у біотуалеті, за даними росіян, уже витягнули. Міське господарство Москви просить жителів російської столиці не виходити надвір.